Comunità energetiche. Chiassai conquista la tv: "Primo esempio pubblico"

La comunità energetica rinnovabile sbarca sulla tv nazionale. L’iniziativa sta diventando un progetto nazionale. "Questo è un modo concreto per iniziare fin da subito a risparmiare in bolletta - ha spiegato Chiassai al giornalista di Mediaset - con un risparmio del 30% per i semplici consumatori, che dovranno soltanto imparare a cambiare le proprie abitudini quotidiane, quindi a fare la lavatrice o la lavastoviglie la mattina mentre c’è produzione di energia pulita, grazie ai produttori del territorio, che utilizzeranno in alto consumo l’energia che serve loro per la propria azienda o la propria abitazione, mentre l’altra la condivideranno appunto con il signor Rossi o la signora Maria che in quel momento potranno fare la lavatrice e a loro volta risparmiare".

Gli utenti ad oggi sarebbero circa 300 e si può partecipare anche solo come consumatori. Per chi invece, privati o comuni fino a 5mila abitanti, decide di installare un impianto sul tetto, il 40% dei costi sarà coperto con fondi del Pnrr. Chi si iscrivere beneficerà subito di tariffe agevolate che Enel riserva a famiglie e imprese che aderiscono sull’intero territorio nazionale. Oltre al primo cittadino di Montevarchi, sono intervenuti anche Nicola Lanzetta, direttore Italia di Enel, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Magiotti Laura Debolini e l’imprenditore Antonio Carpinelli dell’azienda Pami’. Lanzetta ha inoltre spiegato come i pannelli fotovoltaici installati sugli edifici contribuiscano ad accelerare il processo di transizione energetica. Le aziende possono risparmiare fino al 60% e la Cer permette inoltre ai dipendenti, entrando come consumatori, di avere anche per loro una riduzione sui costi della bolletta oppure in alcuni casi sarà possibile beneficiare dell’adesione con il welfare aziendale. La Fondazione Cer Italia gode della partnership con Enel, ufficializzata alla Fiera di Rimini alla presenza del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin. L’impegno di Enel a supporto di Cer Italia si articola su diversi fronti, supportando i membri con proposte per l’energia elettrica e il gas e soluzioni per la realizzazione d’impianti fotovoltaici, dedicate in particolare alle pubbliche amministrazioni e alle piccole e medie imprese aderenti alla fondazione.