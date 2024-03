Comunicazione on line e incontri con le scuole. Le iniziative della Valdarno Tourism Academy

Arezzo, 08 marzo 2024 – Proseguono gli incontri formativi organizzati dal Valdarno Tourism Academy, che dopo il successo ottenuto con l'evento sull'enogastronomia dello scorso novembre, continua il suo percorso. Martedì 27 febbraio, l'attenzione si è focalizzata sul tema della comunicazione online, con particolare attenzione all’utilizzo dei social network per promuovere efficacemente una struttura ricettiva. Entrambi gli incontri hanno suscitato notevole interesse tra gli operatori del Valdarno, testimoniando l'entusiasmo e l'adesione alle iniziative promosse dall'Ambito Turistico. Proseguono anche i tavoli di lavoro con gli operatori della filiera. “La Valdarno Tourism Academy si conferma, così, come un punto di riferimento nel panorama formativo turistico della vallata – hanno spiegato i promotori - continuando a fornire agli operatori del settore gli strumenti e le conoscenze necessarie per affrontare le sfide del mercato contemporaneo. L'attenzione costante alle tematiche di interesse e la partecipazione a eventi di risonanza contribuiscono a consolidare la presenza dell'Ambito del Valdarno nel panorama turistico regionale e nazionale.

Nei prossimi mesi si svolgeranno gli ultimi due incontri formativi previsti dal piano e procederanno i tavoli di confronto”.Le attività dell'Ambito del Valdarno procedono con un fitto calendario di eventi. Ieri mattina si è tenuto il secondo incontro in presenza con le scuole coinvolte nel progetto "Close to home", finalizzato alla creazione di una campagna di comunicazione per la promozione del territorio. I lavori sono in corso e la campagna sta prendendo forma; la sua presentazione è prevista per il mese di aprile. Il prossimo 12 marzo, l'Ambito parteciperà all'evento btob "Sharing Tuscany", organizzato da Toscana Promozione Turistica e che si svolgerà a San Quirico d'Orcia. Questa riunione costituisce una ghiotta opportunità per agevolare l'incontro tra l'offerta turistica regionale e la domanda proveniente da tutto il territorio nazionale. Saranno presenti i rappresentanti di aziende e tour operator attivi sia nel mercato italiano che in quello estero. La Valdarno Tourism Academy è nata con l’obiettivo di potenziare l’attrattività della destinazione Valdarno Aretino e favorire momenti di confronto e crescita per la comunità turistica del territorio. Punta a rafforzare le competenze e le conoscenze degli operatori, degli amministratori e degli stakeholder del territorio, attraverso una serie di appuntamenti, tra incontri formativi, open day e conferenze plenarie