Comune, rivoluzione sul bilancio. Altri soldi sulla videosorveglianza e per il sociale arrivano 50 mila euro

"La decisione adottata porta nel bilancio comunale importanti nuovi interventi di cui siamo decisamente soddisfatti". Così l’assessore alle finanze del Comune di Sansepolcro, Alessandro Rivi, in merito alla variazione di bilancio ratificata nel corso della recente seduta del consiglio comunale, grazie ai voti della maggioranza, con l’astensione del consigliere Laura Chieli di Fratelli d’Italia-Sansepolcro Futura e il voto contrario dei gruppi Pd-InComune e Adesso Riformisti. "Questa amministrazione – ha dichiarato sempre l’assessore Rivi - continua ad investire e a puntare sui temi fondamentali che si è data nelle linee di mandato.

Nel campo del sociale sono stati stanziati ulteriori 50mila euro per le famiglie più in difficoltà, per contribuire su Tari e affitti, all’Unione dei Comuni. Contiamo di poter integrare questa cifra in una prossima variazione". Ricordiamo che in luglio altri 15mila euro erano stati trasferiti all’ente comprensoriale per il sostegno alle famiglie in difficoltà, destinati al pagamento delle quote associative per bambini e ragazzi che intendono praticare attività sportive". Nell’ambito della sicurezza, sono stati iscritti a bilancio due progetti di videosorveglianza già annunciati nelle scorse settimane, per un importo totale di circa 170mila euro. È stato iscritto a bilancio un nuovo contributo di 214mila euro, fondi Gse, che andranno ad aumentare le risorse da investire sulla scuola media Buonarroti. "È stata finanziata la mostra su Raffaellino del Colle, utilizzando anche una parte dell’avanzo di amministrazione 2021, a riprova del fatto che questa maggioranza punta sull’offerta culturale in maniera decisa e convinta, come testimoniano i tanti eventi di qualità che stanno marcando questo periodo dell’anno, premiati da un grande afflusso di visitatori", dice sempre Rivi. Anche sul versante della manutenzione pubblica non mancano nuove somme da investire. "Sono stati incrementati i capitoli di spesa delle manutenzioni - continua Rivi - per dare risposta alle tante richieste che ci vengono inoltrate dai cittadini e non solo.

A fianco di questo, procede il rifinanziamento di interventi di pulizia delle forazze, per migliorare anche la sicurezza in caso di eventi metereologici". Queste sono le voci più importanti ed esemplificative della recente variazione di bilancio. "Che si aggiunge - conclude l’assessore - a un quadro programmatico sicuramente ricco di tante risorse, progetti in cantiere e di nuove basi per poter centrare buona parte dei tanti obiettivi che ci siamo prefissi in campagna elettorale e che stanno trovando concretizzazione".