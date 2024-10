Comune, App taglia burocrazia

Snellire le procedure burocratiche, e tanto altro, direttamente dal proprio smartphone o tablet. Presentata ieri mattina in Palazzo del Podestà la nuova applicazione "MyMontevarchi", che si inserisce in un programma di digitalizzazione messo in atto dal Comune di Silvia Chiassai Martini, che ha ottenuto per questo processo 280 mila euro di fondi Pnrr con circa 48 mila di questi investiti per la realizzazione del sito e dell’applicazione, col preciso obiettivo di avvicinare sempre più il cittadino all’amministrazione migliorandone l’accessibilità e la qualità del servizio senza dover, giocoforza, recarsi negli uffici preposti. L’applicazione è già disponibile sia per dispositivi iOS e per Android, a oggi solo per alcune funzioni alle quali saranno prossimamente integrate delle altre per cercare di poter essere totalmente al servizio del cittadino. Per il momento è possibile fissare gli appuntamenti con gli uffici comunali, rimanere costantemente aggiornate su tutte le comunicazioni istituzionali e gli eventi della città, richiedere agevolazioni sulla Tari e altri piccoli servizi che serviranno, come detto, per snellire il più possibile alcune pratiche. Alla presentazione di "MyMontevarchi" erano presenti oltre che il primo cittadino, anche il vice sindaco Cristina Bucciarelli e la responsabile dell’ufficio relazioni col pubblico Cinzia Sgrevi: "E’ un’opportunità diciamo moderna - afferma il sindaco - e ai tanti servizi che offre è possibile chiedere appuntamenti con gli uffici comunali, fare della segnalazioni grazie ad alcune foto e permetterà a tutti un processo molto più rapido per interagire con l’amministrazione rendendo, di fatto, molto più comodo e pratico il tutto. Attualmente sono attivi 7 servizi, a breve ne saranno attivati altri 11". Una parte importante verrà riservata anche allo Spid, il sistema pubblico di identità digitale.