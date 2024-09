Comedy Festival. Con Vergassola e Pera Toons

Sarà il fumettista e "content creator" Pera Toons a ricevere sabato sera il premio "Terontola Comedy". Il riconoscimento nasce per la prima volta quest’anno con l’intento da parte degli ideatori di premiare il cortonese dell’anno, una persona che si è contraddistinta in qualsiasi settore o in particolari azioni sociali. La scelta ricaduta Pera Toons, nome d’arte di Alessandro Perugini, non è un caso. Il noto fumettista e grafico pubblicitario, infatti, è un terontolese doc ed è molto legato a Cortona. Il premio nasce all’interno della terza edizione di "Comedy Festival", appuntamento nato e cresciuto a Terontola. Stasera in via delle Fosse Ardeatine si terrà il nuovo appuntamento a partire dalle 21, in versione ampliata e con una nuova ambientazione nella zona vicino alla stazione ferroviaria e alle Poste. La serata prevede alle 21 lo spettacolo "Voce & Voice - live together", seguirà la l’assegnazione del premio "Terontola Comedy". La conclusione della serata è affidata allo spettacolo "Manovale gentiluomo" di e con Dario Vergassola. L’iniziativa è organizzata con banegazione dal Gs Terontola con il patrocinio e il contributo dell’amministrazione comunale. L’ingresso è libero e c’è la possibilità di accedere allo spazio ristoro. "Quest’anno abbiamo introdotto il premio ‘Terontola Comedy’ - dichiara Alessio Topini, presidente Gs Terontola - e dopo attente valutazioni della nostra commissione, abbiamo deciso di dare il riconoscimento a Pera Toons, (nato a Terontola), diventato oramai famosissimo e amatissimo da tutti i giovani. Vogliamo far diventare questo appuntamento sempre più inclusivo ed è per questo che stiamo coinvolgendo sempre più i giovani con nuove idee e nuovi progetti". "Siamo felici di vedere crescere un appuntamento come quello di Comedy Festival – gli fa eco il sindaco di Cortona Luciano Meoni - siamo certi che questo dipenda dal buon lavoro svolto dagli organizzatori e dallo spirito di squadra che vede la comunità di Terontola impegnata per il proprio territorio, a partire dai giovani". In caso di condizioni meteo non favorevoli, Comedy Festival si terrà nella Casa di Paese di Terontola.

Laura Lucente