Coltiva marijuana nel garage di casa I vicini sentono l’odore e danno l’allarme

Tradito dal forte odore che arrivava dal garage che ha messo in allarme i vicini di casa. Proprio loro hanno deciso di fare una segnalazione anonima tramite l’app della polizia, Youpol. A quel punto è scattato il controllo degli uomini delle Volanti che ha portato alla scoperta di una coltivazione di marijuana dentro quel garage. Nella segnalazione si parlava "di un forte e persistente odore di sostanza stupefacente, verosimilmente marijuana, all’interno di un garage e di un costante rumore di ventole in funzione tutto il giorno, oltre a uno strano via vai da parte dell’affittuario con al seguito taniche d’acqua". Gli agenti hanno contattato l’affittuario del garage per avviare la perquisizione. L’odore di marijuana era forte. All’interno del locale gli agenti hanno trovato una struttura nascosta da un telo ombreggiante. Da lì proveniva il rumore di una ventola: era una "Grow Room", ovvero un "armadio" per allestire zone di coltivazione in qualsiasi ambiente. In questo caso la coltivazione scelta era marijuana: quattro le piante messe a dimora, alte circa ottanta centimetri.

Nel garage gli agenti hanno poi trovato tredici rami di marijuana dentro un essiccatore. La perquisizione è stata estesa all’appartamento dell’uomo dove sono stati trovati quattro barattoli contenenti sempre marijuana pronta per l’uso.

L’affittuario del garage, un italiano di trent’anni senza precedenti specifici, è stato accompagnato negli uffici della questura e denunciato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Tutto il materiale, compresa l’attrezzatura per la coltivazione, è stato sottoposto a sequestro penale.

Gaia Papi