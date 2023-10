Coltellate per una ragazza. Parapiglia in Corso Italia

Prima le urla che hanno

svegliato i residenti della zona alta di Corso Italia, nei pressi del Canto dei Bacci.

Poi un trincetto che è improvvisamente spuntato in mano a uno dei contendenti e ha ferito, in maniera non grave, due persone: un ragazzo e una ragazza poco più che ventenni Un altro fatto di sangue, per fortuna non grave, è avvenuto intorno alle 3 della notte tra sabato e domenica nel fine settimana del Mercatissimo dei sapori internazionali che però si svolge in un’altra zona del centro storico aretino.

Sul posto, chiamati da alcuni passanti che hanno assistito alla scena nonostante l’ora tarda, sono intervenuti un’ambulanza della Misericordia e la Polizia che ha subito bloccato e identificato l’aggressore. Trasportato in ospedale la giovane vittima dell’assalto con il trincetto è stato sottoposto alle cure del caso ma non è grave, tanto da essere stato accettato al pronto soccorso con un codice giallo.

Tutto da ricostruire al momento l’episodio anche se sembra che alla base ci sia un complimento di troppo ad una ragazza rimasta anche lei leggermente ferita nella colluttazione. In tutto tre i giovani coinvolti, tutti italiani. Sono in corso indagini per chiarire i contorni esatti dell’accaduto. Il responsabile è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere del reato di lesioni personali.