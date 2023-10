Coltellate a Sansepolcro: resta in carcere l'amico della vittima Un uomo di 38 anni è stato accoltellato a Sansepolcro mentre festeggiava il suo compleanno. Ricoverato in ospedale, l'autore del fatto è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Le indagini proseguono per ricostruire l'accaduto.