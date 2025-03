Colpo notturno al Piccolo Caffè Novecento di Montevarchi

Arezzo, 21 marzo 2025 – E' stata svegliata la notte scorsa, poco dopo le una, dai carabinieri. Il suo locale era stato preso di mira dai ladri. In questo caso da un unico soggetto, che è stato poi fermato dai militari e portato in caserma. Dopo il colpo al RostKafè di Montevarchi, c'è stato un blitz anche al Piccolo Caffè Novecento, all'incrocio con il viale Diaz, un locale storico della città. "Il ladro ha allentato la tenda del gazebo facendola uscire dalla guida, ha poi spaccato la porta con un martello ed è entrato - ha detto Mary Guerrini, la titolare - Tra l'altro si è fatto anche male. Ha preso tutto quello che c'era in cassa, compresi gli spiccioli, ed è uscito. Ma i carabinieri sono riusciti a fermarlo. Quando sono arrivato qua dentro c'erano vetri in terra e sangue. Ho ripulito tutto".

Mary ha preso in gestione il bar da appena tre mesi. Sono amareggiata e molto frustrata - ha detto - Lavoro sedici ore al giorno ed essere svegliata, la notte, dalle forze dell'ordine per questi fatti mi fa stare male. È davvero frustrante. Questa situazione, a Montevarchi, deve essere affrontata perché siamo colpiti non solo noi commercianti, ma anche i privati ​​e anche i Carabinieri possono arrivare fino ad un certo punto. Siamo davvero stanchi, non ne possiamo più. Vogliamo lavorare con serenità. Ci mettiamo tanto impegno e tanta forza e queste cose non devono accadere più".