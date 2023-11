Colonnine di ricarica. Progetto per le aree La Giunta di Loro Ciuffenna ha approvato la proposta di installazione e gestione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. La ditta Be Charge Srl si occuperà di tutte le pratiche e della manutenzione senza alcun costo per la collettività. Protocollo d'intesa in preparazione. Durata convenzione: 10 anni.