Collaboratore domestico contratto part-time

1 COLLABORATORE DOMESTICO

Si cerca collaboratore domestico con esperienza per famiglia di Bibbiena. Contratto di lavoro part-time 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì. E’ richiesto mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro. Codice: AR-215552. Scadenza: 29 febbraio.

2 COLF

Si cerca colf per famiglia di Arezzo per pulizia e riassetto casa, addetto/a cucina e lavanderia. Lavoro part time, a tempo indeterminato. Lingue: Bengali. Codice: AR-215588. Scadenza: 22 febbraio.

1 COLF

Si ricerca colf con esperienza per nucleo familiare di Castiglion Fiorentino, per pulizia dell’abitazione e dell’accompagnamento dei figli minori a scuola. Si richiede esperienza di almeno 2 anni. Lavoro part time, a tempo determinato. Lingue: inglese, italiano, senegalese. Disponibilità alle trasferte in ambito provinciale. Codice: AR-215501. Scadenza: 22 febbraio.