Cocktail e cena di solidarietà per la ricerca. Sugar e Bacon insieme contro il cancro

AREZZO

La città si tinge di rosa, perché "Ogni momento è quello giusto per aiutare la ricerca". Sugar e Bacon uniscono ancora una volta stile e tenacia e questa volta per la Fondazione Ieo Monzino che sostiene la ricerca dell’Istituto Europeo di oncologia e del centro cardiologico Monzino, e lo fa con un evento che si terrà domani in città. Sugar di Beppe Angiolini (nella foto) e il marchio di piumini Bacon fondato da Andrea Pilato Barrara, dopo aver lanciato una capsule collection Bacon Sugar durante la Fashion Week milanese, tornano con un progetto "pink oriented". Una serata per le donne e con le donne, un evento a sostegno della Fondazione Ieo Monzino che fa della prevenzione e della ricerca oncologica femminile uno dei suoi pilastri.

Lo spazio di Sugar ospiterà un cocktail a partire dalle 19 ed esporrà, oltre alla capsule collection Bacon Sugar, 4 piumini total pink, realizzati per questo evento, la cui vendita andrà a sostegno di Fondazione Ieo Monzino. Inoltre, uno di questi piumini speciali diverrà premio della lotteria benefica che si terrà proprio durate la serata, anch’essa a sostegno della Fondazione.

Seguirà una cena di solidarietà a sostegno della ricerca oncologica femminile al ristorante Le Chiavi d’Oro. La ricerca sul cancro richiede pazienza, lavoro di squadra, energia e risorse economiche ma consente di cambiare la vita di tutti. Ospite d’onore della serata la presidente di Fondazione Ieo Monzino, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo. Tra gli ospiti anche lo scrittore e influencer Paolo Stella e Francesca Sette, presidente della delegazione Torino Ieo Monzino. La serata sarà resa speciale dall’esibizione della talentuosa mezzosoprano Elena Perzo v, accompagnata da Michele Boni.