Coccia e Mawuli pronti. Tornano per Lucca

Dopo la gara di lunedì contro l’Entella Troise ha concesso un giorno e mezzo libero ai giocatori. Gli amaranto riprenderanno gli allenamenti questo pomeriggio a Rigutino per cominciare a preparare la trasferta di Lucca in programma lunedì 9 dicembre alle 20,30. Il derby contro i rossoneri sarà anche il penultimo atto del girone d’andata che si concluderà poi la giornata successiva quando al comunale arriverà la Pianese. Per la sfida del "Porta Elisa" torneranno a disposizione sia Coccia che Mawuli. Il terzino e il mediano hanno scontato il loro turno di squalifica che li aveva costretti a saltare la gara contro i liguri. Per Troise due opzioni in più nella scelta della formazione. Al momento l’unico indisponibile resta Chierico che sta completando il recupero dalla lesione muscolare rimediata a Sassari ad inizio ottobre. Il rientro è atteso per metà dicembre.