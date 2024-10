Cna, il premio “cambiamenti” celebra l’innovazione imprenditoriale

Arezzo, 30 ottobre 2024 – L'Aula Magna dell’Istituto “Buonarroti-Fossombroni” di Arezzo è stata il palcoscenico di un evento che ha celebrato il coraggio e la creatività delle imprese emergenti: "Cambiamenti," un concorso promosso da CNA a livello nazionale, giunto quest'anno all'ottava edizione.

Il concorso è dedicato alle migliori imprese nate negli ultimi tre anni che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro.

Sono state 32 le aziende che si sono iscritte al concorso, di cui 20 quelle selezionate per la fase finale provinciale ad Arezzo. La giuria, formata da Edi Anasetti Direttrice CNA Arezzo, Massimo Guasconi Presidente Camera di Commercio Arezzo- Siena, Federico Scapecchi, Assessore Comune di Arezzo. Laura Borghesi, Area Manager Corporate Toscana Sud UniCredit, Valentina Censini agente UnipolSai Assicurazioni e Nunzia Palombo Area Manager Openjobmetis, ha scelto le tre aziende che accederanno alla finale regionale del 27 novembre a Firenze. Si tratta di Azienda Agricola Vestri di Marciano della Chiana, nella quale Manuela Vestri coltivatrice e custode di semi, piante e grani antichi, laureata in Lingue Straniere con Master in turismo, ha costruito un percorso nel quale tutto è coltivato in modo naturale secondo il metodo giapponese Shumei per la salvaguardia della biodiversità.

L'azienda propone anche un percorso di giardino terapeutico per il benessere psico fisico soprattutto per i casi di bulimia, anoressia e depressione nei giovani. La seconda azienda qualificata per la finale è Lamp Srl, acronimo di Lavorazione Aretina Metalli Pregiati, presentata dai fratelli Severi, Silvia e Andrea, che nasce con l’esperienza trentennale della famiglia Severi nella produzione di catene e componenti in ottone e bronzo di alta qualità e che con il passare degli anni e il cambio di richieste di mercato si è specializzata nella produzione di articoli per la moda, arrivando a fornire fino al prodotto finito alcuni brand di moda italiana e internazionale.

Infine Ollum Srl con Davide Treghini, con un precedente esperienza lavorativa in Svizzera ed Inghilterra che ha poi deciso di rientrare in Italia aprendo una start up insieme a Saverio Lapini, a sua volta con esperienza lavorativa in Svezia, per la consulenza sulla sostenibilità ambientale con l’obiettivo di accompagnare le aziende verso la transizione ecologica.

Il loro punto di forza: misurarsi non in termini di fatturato ma in termini di riduzione di impatto ambientale. Due anche le menzioni speciali, che saranno segnalate a CNA Nazionale.

"Top Innovation Company" ovvero per la startup più innovativa, che meglio ha dimostrato di saper creare sviluppo tecnologico e innovazione di prodotto a Fortstream Srl una piattaforma innovativa per la valutazione data-driven del potenziale di successo delle startup, basata su intelligenza artificiale che fornisce agli investitori dati e analisi per ridurre i rischi associati agli investimenti.

La menzione "Top Digital Company" gestita dai Punti Impresa Digitale delle Camere di Commercio per premiare le neo-imprese che con i processi di digitalizzazione riescono ad accrescere l'attività d'impresa, è stata assegnata a FC Progressio Srl una piccola azienda che fornisce consulenza e supporto nella automazione industriale e modellazione solida, realizza automazioni chiavi in mano fornendo il controllore programmabile e simulazioni CAD 3D.

Da registrare la grande partecipazione degli studenti, che hanno apprezzato le presentazioni, dichiarando anche di essersi sentiti ispirati dagli imprenditori presenti. Per questo, l'ottava edizione di "Cambiamenti" è stata più di un concorso, come spiega la Direttrice di Cna Arezzo Edi Anasetti: “è stata un ponte tra le generazioni, un'occasione unica in cui l'entusiasmo giovanile e l'ingegno imprenditoriale si sono incontrati.

L’ evento ha dimostrato che il futuro è nelle mani di coloro che osano sognare e innovare, indipendentemente dall'età”.