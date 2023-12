Classica e danza. C’è l’Orchestra del Maggio

Dal tradizionale concerto di Natale al Petrarca all’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Sono in arrivo una serie di imperdibili appuntamenti dedicati alla grande classica e al balletto grazie alla nuova edizione della Stagione Concertistica Aretina promossa dalla Fondazione Guido d’Arezzo con il Comune per la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon. Grandi appuntamenti anche per la stagione 2023/2024. "Grandi orchestre, musicisti di fama internazionale, bel canto e l’eccellenza della danza. La terza edizione della Stagione Concertistica Aretina propone un programma di altissimo livello in grado di soddisfare le esigenze di un pubblico raffinato come quello aretino", ha detto il sindaco e presidente della Fondazione Guido d’Arezzo Alessandro Ghinelli. "Siamo entusiasti della nuova edizione della Stagione Concertistica Aretina – spiega il direttore artistico Giovanni Andrea Zanon - che anche quest’anno porterà ad Arezzo artisti eccezionali e programmi musicali meravigliosi. Vasta l’offerta: dalla musica sinfonica alla musica cameristica, dal repertorio lirico ad un Gala di danza. L’obiettivo di proporre Arezzo come città della musica a livello internazionale, si sta consolidando sempre di più".

Si parte sabato 23 dicembre alle 19 al Teatro Petrarca con l’Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Angius, con Alessandro Taverna al pianoforte. Il 27 gennaio alle 19 appuntamento all’Auditorium Guido D’Arezzo Caurum Hall con l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta dal Maestro Ion Marin. Il 17 febbraio alle 20,30 sarà la volta del Galà Le stelle della danza al Petrarca con la coreografia di Valentino Zucchetti. Protagonisti i primi ballerini del Royal Ballet di Londra, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro dell’Opera di Roma e del Teatro San Carlo di Napoli. Il 2 marzo alle 19 Grandi voci al Petrarca con il tenore Vittorio Grigolo, il 26 marzo alle 20,30 i Grandi pianisti al Petrarca con Grigory Sokolov. Infine il 2 maggio alle 20,30 sempre il Petrarca ospiterà l’Orchestra Regionale Toscana, e il Coro della Fondazione Guido d’Arezzo, diretti dal Maestro Donato Renzetti. Già disponibili biglietti e abbonamenti.

