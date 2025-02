Civitas Aretii a Squarcialupi. Il re di Chimet e Unoaerre

Il premio Civitas Aretii sarà conferito a Sergio Squarcialupi, imprenditore e fondatore della Chimet, una delle eccellenze industriali di Arezzo. Squarcialupi ha anche rilanciato Unoaerre facendola uscire da una grave crisi e riportandola ai fasti della prima e più grande azienda orafa aretina. Un riconoscimento che celebra l’impegno e la passione di chi, attraverso il proprio lavoro e la propria dedizione, contribuisce in maniera tangibile alla crescita e al benessere del territorio. La premiazione, che si terrà domenica prossima alle 11 nella sala del consiglio comunale, sarà un evento significativo per la comunità aretina. Il premio, infatti, è stato istituito in memoria di monsignor Angelo Tafi, storico e ricercatore che ha dedicato la sua vita allo studio della storia e delle tradizioni della città di Arezzo, e che ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura locale. Il premio Civitas Aretii nasce con l’intento di riconoscere e valorizzare le persone, le istituzioni e le associazioni che, con il proprio impegno, hanno promosso la conoscenza, la salvaguardia e la diffusione della tradizione di Arezzo. Un’iniziativa che non solo celebra i successi, ma rafforza anche il legame tra le diverse realtà che operano per la città.

Il riconoscimento consiste in una riproduzione dello stemma araldico del Comune di Arezzo, simbolo di un profondo attaccamento alla storia e alla cultura cittadina. Quest’anno, il premio "torna a parlare italiano" dopo l’edizione 2024 che ha visto protagonista Anderson Birman, fondatore dell’azienda calzaturiera brasiliana Arezzo, rispecchiando così il forte legame di Squarcialupi con il territorio aretino e con le sue tradizioni industriali. Il programma della cerimonia sarà arricchito da un’atmosfera suggestiva. Le rappresentative dei quattro quartieri, insieme al Gruppo Musici, agli Sbandieratori e all’associazione Signa Arretii, si ritroveranno in via Bicchieraia per iniziare una processione che attraverserà le principali vie del centro storico di Arezzo. All’arrivo a Palazzo Comunale, la cerimonia prenderà il via con l’esecuzione dell’Inno Terra d’Arezzo da parte del Gruppo Musici, che darà il via all’evento, seguito dalla premiazione di Sergio Squarcialupi, una figura che ha saputo coniugare l’innovazione imprenditoriale con una profonda attenzione verso le radici culturali del nostro territorio.

Ga.P.