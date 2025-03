Cittadinanza onoraria al noto dj Luca Agnelli: "Molto legato alla città"

Il noto dj Luca Agnelli cittadino onorario di Castiglion Fiorentino. La decisione è arrivata, con voto unanime, venerdì scorso durante il consiglio comunale su proposta del gruppo di maggioranza "Libera Castiglioni" guidato da Beatrice Berti.

Se la sua carriera lo porta in giro per il mondole sue radici castiglionesi sono sempre molto forti. Qui ha organizzato tanti eventi benefici per realtà del territorio. E dopo il suo "girovagare" portando la sua musica in ogni angolo del mondo, Luca ritorna nei luoghi della sua infanzia, dove ancora oggi vive la sua famiglia. Nel 1990 fa il suo primo dj-set durante il Maggio Castiglionese al Foro Boario per una serata di beneficenza dell’Avis. Nel 2003 inizia con degli eventi annuali nel Piazzale del Cassero, in collaborazione con il Comune e la Proloco, dal nome "Luca Agnelli sotto le stelle" fino al 2019, quando si esibisce in un dj-set in cima alla torre del Cassero. Un ulteriore omaggio alla sua terra a livello internazionale se si pensa che la performance di Agnelli è stata trasmessa sulla piattaforma online di riferimento, pagina Fb di Be-AT TV, per i giovani e addetti ai lavori di musica elettronica, che vanta oltre 1 milione di followers, oltre che sulla pagina dello stesso dj, che di suo ne conta più di 200 mila. Nonostante la popolarità, non si è mai dimenticato della sua Città: residente fino al 2010 nel Comune la sua carriera è in continua crescita e al momento Luca è riconosciuto come uno dei dj e produttori italiani più rinomati al mondo con i suoi set energici e potenti, incostante evoluzione musicale. È un dj eclettico, creativo e coinvolgente, che trasmette passione ed adrenalina e fa sognare ed emozionare quando sale alla consolle.

La.Lu.