Città di Montevarchi. Torna il premio letterario

Tutto è pronto per la quarta edizione del prestigioso Premio Letterario Internazionale "Città di Montevarchi" che conferma il suo ruolo di spicco nel panorama culturale. Grazie alla sinergia tra l’amministrazione comunale, il professor Marco Sterpos, scrittore e critico letterario montevarchino, e l’associazione "Il Giglio Blu di Firenze", rappresentata dall’editore Enrico Taddei e dalla critica letteraria e d’arte Lia Bronzi, il contest continua a crescere e a riscuotere successo. Lo attestano i numeri delle scorso anno quando furono ben 230 le iscrizioni di opere a testimonianza dell’interesse degli appassionati dei generi letterari.

Il nuovo bando di concorso prevede tre sezioni: poesia e narrativa, che avranno anche una sottosezione dedicata agli autori under 25, e saggistica e i vincitori di ogni categoria e sottocategoria riceveranno un premio in denaro di 200 euro, offerto dal municipio, oltre a riconoscimenti e menzioni speciali. La scadenza per presentare gli elaborati è fissata per il 22 giugno prossimo, mentre la cerimonia di premiazione si terrà il successivo sabato 11 ottobre in Palazzo del Podestà.

Ieri mattina, presentando l’edizione 2025, il sindaco Silvia Chiassai Martini ha ricordato la genesi dell’iniziativa, nata all’interno della Commissione Futura gsu input di Marco Sterpos. "Uno dei risultati che ci rende più orgogliosi – ha aggiunto - è la crescente partecipazione dei più giovani, soprattutto nella sezione poesia". L’ideatore ha poi posto l’accento sull’attenzione ricevuta all’estero "a dimostrazione che la letteratura unisce i popoli e favorisce la pace", e l’assessore alla Cultura Giacomo Brandi ha sottolineato come l’evento abbia consentito di scoprire talenti locali della scrittura.

Il bando completo è disponibile sul sito internet del Comune alla voce "bandi e concorsi" - "avvisi pubblici".