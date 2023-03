Cinquecento partecipanti alla Bacialla bike tra sport e enogastronomia

Arriva alla ventesima edizione e si avvicina sempre di più ai giovani con un occhio attento anche alla promozione del territorio. La Bacialla Bike, organizzata come di consueto dalla Asd Ciclismo Terontola, offre quest’anno un programma più ricco e con novità. Si parte domani mattina con la "Mini Baciallina" che vede protagonisti gli alunni della scuola, in località Le Corti a Terontola. Venerdì altra novità: è la cronoscalata Borgo Riccio-Sepoltaglia (partenza ore 14) che permetterà ai primi cinque classificati di partire domenica dalla griglia di merito, al fianco di alcuni dei più importanti specialisti nazionali di Mtb. Altro appuntamento sabato con la "Short Track" dedicata a esordienti, allievi e giovanissimi a partire dalle 15 al campo scuola Le Corti. Momento culminante sarà domenica mattina con la partenza della 20esima Bacialla Bike dal parco Robinson di Terontola. Altra novità vede la competizione dedicata alle e-bike scattare alle 9,30, a seguire la tradizionale "Bacialla" nei percorsi "Classic" e "Gran fondo". Altra novità riguarda l’istituzione del premio "Ivo Faltoni" che sarà assegnato al vincitore del gran premio della Montagna "Monte Ginezzo". Quest’anno si annunciano circa 500 partecipanti. "Questa edizione - conferma Gianluca Fragai, presidente Asd Ciclismo Terontola - per noi ha anche un significato celebrativo. Fra i graditi ritorni annunciamo quello dell’ex campione del mondo Paez, che sarà fra i partenti". "Una manifestazione come questa ha importanti ricadute sul territorio – sottolinea anche il sindaco Meoni - si pensi all’impatto sulle strutture ricettive, ma si pensi anche al coinvolgimento dei giovani. A Terontola grazie alla sua gente e a manifestazioni come la Bacialla si respira un clima di crescita e i di valori sani". Durante la manifestazione spazio alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, grazie agli stand e agli sponsor, fra questi il Syrah e l’Aglione della Valdichiana.

La.Lu.