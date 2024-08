Cinema sotto le stelle. Tre gli appuntamenti. Il primo questa sera

Serate tutte da gustare a Raggiolo con cinema sotto le stelle, un assaggio di teatro ed anche una degustazione di prodotti gastronomici locali. Prende così il via questa sera la seconda edizione della rassegna "Cinema al chiaro di luna" promossa dalla Brigata di Raggiolo insieme alla cooperativa Oros e che propone la visione di tre film con ingresso gratuito e con inizio delle proiezioni fissato per le 21. Ogni serata sarà impreziosita da un’introduzione teatrale a cura della compagnia Nata che permetterà di entrare nella trama e nelle tematiche trattate. Ci sarà inoltre un piccolo buffet con prodotti del Casentino. "Cinema al chiaro di luna" ha già ottenuto lo scorso anno un discreto successo di pubblico ed è un progetto finanziato dal Pnrr "Attrattività Borghi Storici" per la rigenerazione culturale e per valorizzare i piccoli borghi attraverso il turismo sostenibile. La rassegna prenderà il via stasera con "Il diritto di contare" che, ambientato nel contesto della segregazione razziale e delle disparità di genere degli Stati Uniti del 1961, racconta l’emancipazione femminile dove le brillanti menti di tre donne di colore risultano decisive per i calcoli di volo spaziali della Nasa. Giovedì 15 agosto toccherà a "Hugo Cabret" un film che rappresenta un omaggio all’invenzione del cinema attraverso le vicende di un bambino orfano che vive nascosto nella stazione Montparnasse di Parigi e che coltiva il sogno di aggiustare l’uomo meccanico che gli è stato lasciato dal padre. La rassegna terminerà giovedì 22 agosto con "La notte di San Lorenzo", un poetico racconto pluripremiato in festival internazionali dove si raccontano le vicende nella campagna toscana dell’estate del 1944 in cui la popolazione riesce a scampare dai nazisti e a raggiungere la libertà. So.Fa.