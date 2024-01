Cinema aperto oltre le difficoltà: "Avanti con la programmazione. Ma serve il sostegno della gente"

Il cinema di Cortona tiene duro. Dopo l’avventura natalizia, sceglie di proseguire l’apertura con nuove settimane di programmazione. A tenere compagnia ai cortonesi ci pensano prime visioni che al botteghino non mancano di avere successo. Proprio lo scorso weekend, per esempio è stato il turno di "One Life" di James Hawes, una grande storia di coraggio interpretato dal premio Oscar Anthony Hopkins ed Helena Bonham Carter. Pellicola che ha raccolto un ottimo successo di pubblico sia nelle proiezioni pomeridiane sia in quelle serali. Nelle settimane scorse aveva riscosso altrettanto successo anche il film campione d’incassi della Cortellesi "C’è ancora Domani" oltre a pellicole come "Wonka" e "50km/h" con Stefano Accorsi e Fabio De Luigi. "È una sfida, che stiamo cercando di vincere", conferma Mario Aimi, presidente dell’Accademia degli Arditi, proprietaria dello storico teatro e suo gestore. "Cavalchiamo l’onda entusiasta del Natale tentando di mantenere aperto il cinema nel fine settimana.

Non so quanto riusciremo a proseguire, ma vorremmo almeno coprire il mese di febbraio e marzo". Aimi rivolge un appello ai fruitori del cinema e ai cortonesi. "Per portare avanti le proiezioni abbiamo bisogno del supporto in sala di tutti. Le nostre sono oggettive difficoltà economiche, determinate da costi sempre più alti, dalle bollette di riscaldamento e luce, fino alla tassazione e al prezzo unitario per pellicola. Tutti fattori che incidono sui precari bilanci di una istituzione importante per la nostra città ma che alla fine è un esercizio commerciale che deve rispondere alle regole del mercato".

Il Teatro Signorelli, infatti, è una istituzione privata ma con funzioni totalmente pubbliche. Si tratta di un ente morale senza fini di lucro e gli eventuali guadagni devono esclusivamente essere reinvestiti sulla struttura. Ancora ferme nel cassetto, per altro, anche le buone intenzioni lanciate a livello regionale.

Si tratta della mozione votata all’unanimità che si impegnava affinché il patrimonio di teatri e cinema fosse rigorosamente censito, scongiurandone, quindi, la dispersione e prevedesse anche un sostegno economico. Intanto, proprio per cercare di riportare al cinema i più piccoli e le famiglie ha scelto di organizzare, per i prossimi tre sabati proiezioni dedicate a loro. Sabato 27 gennaio sarà la volta del film "Il fantasma di Canterville", sabato 3 febbraio il cartone animato "Whish" e sabato 10 febbraio "Prendi il volo". Un’iniziativa al prezzo popolare di 5 euro con uno spettacolo pomeridiano alle ore 16.