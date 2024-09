Cimitero monumentale. Investito mezzo milione per i lavori di restauro

Nuovo impegno per il cimitero monumentale di Castiglion Fiorentino. Prosegue, infatti, l’intervento di restauro conservativo e revisione delle coperture da eseguire quelle che si riferiscono al lotto 3 e lotto 6. L’intervento sta riguardando l’area posta a destra dell’ingresso principale, caratterizzato da un loggiato di 5 arcate con colombari e il fabbricato lungo il lato ovest del Cimitero, nel tratto compreso tra il loggiato posto a destra dell’ingresso e la Cappella Casagni. E’ in corso il restauro conservativo degli elementi in travertino, la pulizia, il restauro delle pavimentazioni, lo smontaggio e rimontaggio dell’attuale manto di copertura e la posa in opera di scossaline, canali di gronda e discendenti. Secondo il cronoprogramma del Comune, entro metà mese la ditta incaricata provvederà al rifacimento dell’intonaco previa asportazione e successiva tinteggiatura. 210 mila euro il totale dell’intervento previsto e si tratta di un secondo lotto dopo il precedente intervento terminato nel 2022 che riguardava la facciata centrale. "La manutenzione straordinaria del patrimonio comunale rimane una delle priorità dell’amministrazione comunale e questo secondo intervento è la dimostrazione dell’importante programmazione iniziata da questa amministrazione sui cimiteri comunali presenti sul territorio" dichiara il vicesindaco Devis Milighetti con deleghe ai lavori pubblici. Il progetto di rifacimento del cimitero ha radici lontane e prende il via già nella legislatura precedente, con interventi che sono cominciati nel 2021. Il cimitero monumentale sorge in zona extraurbana, fuori dal centro storico del paese, lungo la vecchia Strada Regia Romana, oggi Via Madonna del Rivaio. Gli ampliamenti si sono evoluti nel corso dei secoli, in maniera più o meno organica, dettati dalle necessità del momento (alto tasso di mortalità infantile, guerre, incremento demografico). In tutto 8 i lotti di lavoro previsti. Con la prima tranche di lavori da 190 mila euro è stata messa in sicurezza l’area di ingresso e l’ala di sinistra con un restauro conservativo degli elementi in arenaria, dello smontaggio e rimontaggio dell’attuale manto di copertura. Ora è in fase di conclusione anche il secondo step con l’impegno di spesa di 210 mila euro.

Laura Lucente