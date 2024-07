Ciclopista dell’Arno, si riparte. Via ai lavori dopo un anno di stop. Ecco i tratti che saranno realizzati

POPPI

Dopo oltre un anno di stop riprendono i lavori nella Ciclopista dell’Arno, nel tratto di Poppi. "Oggi è un bel giorno per il Casentino! In campagna elettorale avevo indicato il completamento della Ciclopista dell’Arno come fondamentale – ha spiegato il neo presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino Federico Lorenzoni – e dopo un mese di intensa attività con il Genio Civile, il direttore dei lavori, l’impresa affidataria e il Rup, posso finalmente annunciare, dopo 421 giorni di sospensione, la ripresa dei lavori. Si tratta di un grande risultato per il quale mi sono impegnato davvero notte e giorno". E’ con queste parole che il neo presidente dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino Federico Lorenzoni annuncia la ripresa dei lavori nella Ciclopista dell’Arno, nel tratto di Poppi, dopo oltre un anno di stop. Un risultato promesso in campagna elettorale per il quale Lorenzoni ha spiegato di aver lavorato duramente. Il verbale di ripresa dei lavori indica febbraio 2025 come data di ultimazione dei lavori che già in questi giorni hanno ripreso il via, ma Lorenzoni spiega che la prudenza è d’obbligo e la speranza reale è che nella prossima estate il tratto sia percorribile. Infine Lorenzoni ha dichiarato di aver ottenuto dal Genio Civile anche la promessa di un prossimo intervento di manutenzione in località San Paolo, punto soggetto ad erosione dove la ciclopista è interrotta da diversi mesi. La pista ciclabile dell’Arno si estende per circa 350km partendo dal comune di Stia, nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, e terminando a Marina di Pisa, nel Parco di Migliarino e San Rossore.

L’itinerario si sviluppa lungo l’Arno, il fiume più importante della Toscana e tocca città ricche di storia come Firenze e Pisa, oltre alle province di Arezzo e Prato.

Il primo tratto vede come protagonista la vallata casentinese in direzione di Ponte Buriano per 57km, di cui circa 43 in sede propria e i restanti su viabilità a bassa intensità di traffico, sulla base degli accordi sottoscritti dall’Unione dei Comuni del Casentino, ente capofila del progetto, Regione Toscana e le 13 amministrazioni comunali interessate.