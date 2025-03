Ciclopedonale. Lavori al via

Il Comune di Cavriglia ha approvato un importante progetto di manutenzione straordinaria e risanamento di alcuni tratti del circuito ciclo-pedonale di Bellosguardo. L’intervento, dal valore complessivo di 250 mila euro, prevede lavori per 201mila euro circa, compresi 5.785 mila euro destinati alla sicurezza, e una quota di somme a disposizione pari a poco meno di 49 mila euro. L’area di Bellosguardo, situata nelle immediate vicinanze del capoluogo comunale, è un punto di riferimento per sportivi e cittadini. Oltre al circuito ciclo-pedonale, ospita infatti impianti ludico-sportivi, utilizzati per discipline come ciclismo su strada, ciclocross, mountain bike, padel e altre attività ginniche all’aperto. La necessità di interventi strutturali è emersa a seguito delle segnalazioni del personale tecnico comunale, che ha riscontrato un evidente degrado in alcuni tratti delle carreggiate, oltre che delle banchine stradali e del sistema fognario per il deflusso delle acque superficiali. Il progetto è stato inserito nel bilancio di previsione 2025-2027, approvato dal consiglio comunale con la delibera numero 55 del 23 dicembre 2024 oltre che nel piano economico di gestione approvato sempre con delibera della giunta comunale del 2 gennaio scorso. A coordinare l’intervento sarà l’ingegnere Nicola Mori, responsabile dell’area lavori pubblici del comune. "Questo intervento, sottolinea il sindaco Leonardo Degli Innocenti o Sanni, sarà coperto con fondi propri e non provenienti da un bando specifico, riqualificherà l’area dopo alcuni anni e permetterà a tutti di poterla vivere al massimo della sua fruibilità contrariamente a ora dove i problemi sono piuttosto evidenti". Si partirà coi lavori non appena le condizioni meteo saranno più clementi rispetto a quelle che stiamo vivendo: "Non appena finiranno le piogge e comincerà la bella stagione daremo il via al tutto".

Massimo Bagiardi