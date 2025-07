Ciclismo e calcio: una stagione di grandi risultati per Chiusi della Verna

Arezzo, 3 luglio 2025 – Tra ciclismo e calcio, il Comune di Chiusi della Verna sta vivendo una stagione di grandi traguardi sportivi e sociali.

I risultati sul campo e l’organizzazione di eventi di richiamo nazionale hanno scandito l’avvio dell’estate nel borgo casentinese, testimoniando la vitalità dell’associazionismo locale, gettando le basi per nuovi progetti di sviluppo e ribadendo una consolidata rete tra amministrazione comunale e realtà del territorio.

In quest’ottica, una particolare vetrina è stata fornita dal passaggio della quinta tappa dell’Appennino Bike Tour Festival che sta percorrendo l’intera penisola da nord a sud per oltre tremila chilometri e che, per una giornata, ha trasformato il paese di Corsalone in un punto di incontro per appassionati di ciclismo e cicloturismo, offrendo un’occasione unica di promozione per le bellezze naturali e culturali diffuse nella vallata.

L’evento è stato scandito da pedalate non competitive, da laboratori e giochi per bambini, da presentazioni delle associazioni ciclistiche del Casentino, da passeggiate in natura e da momenti istituzionali tra cui rientra il Forum sullo Sviluppo Sostenibile dell’Appennino, inoltre Vivi Appennino e Comune di Chiusi della Verna hanno conferito il riconoscimento di “Ambasciatore dell’Appennino” al consigliere regionale Vincenzo Ceccarelli per l’impegno e la passione dimostrati nella tutela e nello sviluppo dei territori montani.

I partecipanti all’Appennino Bike Tour Festival sono stati accompagnati anche alla scoperta dei sapori e delle tradizioni del posto con la cena alla Sagra della Nana, una manifestazione organizzata dalla Pro Loco Corsalone che ha consolidato il legame tra sport, cultura e tradizione, contribuendo a rafforzare l’identità locale e a valorizzare le risorse umane della comunità.

In ambito ciclistico, inoltre, il Comune di Chiusi della Verna è recentemente risultato tra i vincitori del bando “Bici in Comune” che è stato promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani per favorire l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e come strumento di scoperta e valorizzazione dei territori, prevedendo attività quali educazione nelle scuole, riqualificazione di percorsi ciclabili e organizzazione di eventi sportivi.

Soddisfazioni sono arrivate anche nel calcio con Il Corsalone che, per la prima volta nella sua storia, si è laureato campione provinciale 2024-2025 nel massimo campionato Uisp di Eccellenza dopo aver superato il Dante Fc allo stadio comunale “Città di Arezzo”, mentre il Chiusi Verna 2005 ha vinto i Play Off di Seconda Categoria e meritato la promozione in Eccellenza.

«Un ringraziamento particolare va a tutte le realtà associative - commenta Giampaolo Tellini, sindaco di Chiusi della Verna, - che con il loro impegno quotidiano riescono a rendere vitale il nostro territorio, promuovendo valori di inclusione, solidarietà, intergenerazionalità e partecipazione, contribuendo al raggiungimento di questi successi sportivi, organizzativi e sociali».