“CibAmo la Toscana”, le mense scolastiche e la valorizzazione delle filiere locali

Arezzo, 3 aprile 2024 – Diffondere le buone pratiche del mondo agroalimentare. È questo l’obiettivo di CibiAmo la Toscana, il nuovo progetto di Anci Toscana che lunedì 8 aprile, dalle 9.30 alle 13.30, farà tappa al Teatro Rosini di Lucignano.

L’iniziativa itinerante che coinvolge tutto il territorio regionale prevede sei convegni, cinque seminari, sette video informativi e sette opuscoli divulgativi.

L’intento è diffondere e far conoscere le best pratiche nel settore dell’agricoltura e dell’alimentazione, per contribuire concretamente perché sulle tavole delle nostre case, del ristorante, delle mense arrivino prodotti frutto della conoscenza e della sostenibilità, garantendo qualità, genuinità e rispetto dell’ambiente.

Si parlerà, quindi, di filiera corta e di mense, di biologico e di risparmio idrico, di energia rinnovabile e di benessere animale, di economia circolare e di tecnologia.

L’appuntamento dell’8 aprile si aprirà con i saluti del Sindaco di Lucignano Roberta Casini e di Matteo Biffoni Presidente Anci Toscana e Sindaco di Prato; introducono Giovanni Belletti Unifi, Giaime Berti Istituto Superiore Sant’Anna, Marco Del Pistoia SlowFood Toscana. Seguiranno due sessioni tematiche, dove si parlerà di “cibo, territorio: esperienze a confronto”, “per una mensa scolastica buona, sana e sostenibile”.

Interverranno, tra gli altri, il Sindaco di Civitella in Val di Chiana Andrea Tavarnesi, l’Assessore all’Agricoltura e Presidente dell’Associazione per la Tutela e la Valorizzazionedell’Aglione della Valdichiana Ivano Capacci, la Presidente della Comunità del Cibo della Valdichiana e Fiduciaria SlowFood Valdichiana Ginetta Menchetti, Marco Pierozzi dei Fratelli Pierozzi.

Il progetto CibiAmo la Toscana nasce dall’impegno di Anci Toscana nel settore agroalimentare, che nel 2019 ha portato alla costituzione del Tavolo delle politiche locali del cibo; un organismo composto da enti locali, mondo scientifico, rappresentanze dei diversi settori economici interessati e della società civile, che ha sviluppato una Carta di valori sulle food policies dei diversi territori della Toscana.