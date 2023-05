Cia, il presidente nazionale ad Arezzo per raccogliere le proposte dell'agricoltura aretina

Arezzo, 18 maggio 2023 – Cia Arezzo “raddoppia”: nel capoluogo di Provincia, gli uffici dell’organizzazione professionale crescono e, con lo spazio, aumentano i servizi offerti a imprese e cittadini. Si rafforza così l’offerta tradizionale e consolidata.

In più, ad essa si aggiungono attività di assistenza e consulenza innovative e specialistiche. A distanza di poco più di un anno dal cambio al vertice, sotto la guida della Presidente Serena Stefani, Cia Arezzo insomma fa un salto di qualità e taglia un importante traguardo.

A tenere a battesimo questa “crescita” sarà un ospite d’onore: il presidente nazionale di CIA – Agricoltori Italiani Cristiano Fini, per la prima volta in terra aretina. La sua visita si annuncia come un’opportunità per far rimbalzare a livello centrale sollecitazioni e richieste dell’agricoltura provinciale da sostenere su tutti i tavoli.