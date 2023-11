Chiusa l’A1 tra Valdarno e Arezzo

Sarà chiuso stanotte dalle 22 alle 6 di domattina mercoledì il tratto Valdarno-Arezzo dell’Atostrada del Sole in direzione sud. La chiusura avviene per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Valdarno, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare sulla A1 alla stazione di Arezzo. Alla centrale operativa del Cciss è attivo il call center telefonico del numero di pubblica utilità 1518, totalmente gratuito e attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Chiamando questo numero, sia da telefonia fissa che mobile, l’utente riceve non soltanto informazioni, in tempo reale, sulle condizioni di traffico sull’intera rete stradale.