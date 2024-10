Chirurgia d’urgenza. Andolfi è il direttore

Enrico Andolfi è il nuovo direttore della chirurgia generale e d’urgenza del presidio ospedaliero de La Gruccia. In forza all’ospedale della Valtiberina dal 2023 guiderà l’unità operativa complessa del presidio valdarnese a partire dal 1° novembre. Laureatosi nel 1997 in medicina e chirurgia presso l’Università degli studi di Siena, l’anno dopo ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione. Nel 2005, sempre all’Università di Siena si specializza in Chirurgia e, nel corso della sua carriera, approfondisce il proprio campo con corsi e master universitari sia in Italia che all’estero. I suoi studi si sono orientati sulle più moderne tecniche di chirurgia mini-invasive, come la laparoscopia avanzata e robotica. In forza alla Asl Toscana sud-est dal 2005 ha ricoperto anche incarichi di alta specializzazione per quanto riguarda la chirurgia robotica. A partire dal mese prossimo, come detto, si trasferirà in Valdarno. "La nomina del dottor Andolfi non solo è importante per le sue qualità umane e professionali ma dà un segno di continuità alla provincia aretina in un settore essenziale come quella della chirurgia generale - sottolinea il direttore generale della Asl Toscana sud est Antonio D’Urso -. Il suo lavoro, frutto di un percorso già ben avviato e consolidato in Asl Tse, è riconosciuto e apprezzato ad ogni livello. A lui va il migliore augurio di buon lavoro per il nuovo incarico che si appresta a ricoprire". Soddisfazione espressa anche dal diretto interessato: "Sono molto felice del nuovo incarico - commenta il dottor Andolfi -. Ringrazio la direzione aziendale per questa nuova opportunità. L’obiettivo è dare risposte alle cittadine e ai cittadini di tutta la Asl Tse nell’ambito di una rete chirurgica aziendale che deve essere sfruttata sempre di più".

Mas.Bag.