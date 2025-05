Maggiolata Lucignanese, tutto pronto: il presidente Giani e il prefetto Di Nuzzo all’inaugurazione

Arezzo, 23 maggio 2025 – Tutto pronto per l’86ª edizione della Maggiolata Lucignanese, in programma dal 25 maggio al 2 giugno 2025, che quest’anno avrà come tema “Oriente: miti e tradizioni”.

Il borgo, tra i più belli d’Italia, si prepara a immergersi in atmosfere esotiche, tra colori, profumi e suoni che racconteranno storie lontane attraverso i carri allegorici floreali realizzati dai quattro rioni.

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione vedrà la partecipazione del Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, del Prefetto di Arezzo, Clemente Di Nuzzo, del presidente della Camera di Commercio Arezzo-Siena Massimo Guasconi, che saranno presenti al taglio del nastro insieme alla Sindaca Roberta Casini.

L’annuncio arriva dopo l’incontro in Regione dello scorso lunedì, alla presenza dell’Assessore Leonardo Marras. Grande attesa anche per la presenza al completo della qualificata giuria dei carri, presieduta da Piera Levi Montalcini, nipote della scienziata premio Nobel Rita Levi-Montalcini e Presidente dell’Associazione Levi-Montalcini.

Gli esperti saranno chiamati a valutare le straordinarie opere floreali realizzate dai rioni Porta San Giusto, Porta San Giovanni, Porta Murata e Via dell’Amore, in gara per l’ambito Grifo d’Oro. Il programma prevede quattro uscite dei carri fioriti, accompagnate da gruppi folcloristici e bande musicali provenienti da tutta Italia.

Domenica 25 maggio, dopo la cerimonia d’inaugurazione, è in programma la prima sfilata, poi due uscite in notturna,martedì 27 maggio e domenica 1 giugno , infine, lunedì 2 giugno il gran finale e la premiazione, con la tradizionale battaglia dei fiori in Piazza delle Logge.

Ad aprire la festa, domenica prossima, sarà il tradizionale Corteo Storico con figuranti in costume, sbandieratori e il Carroccio trainato dai buoi chianini, simbolo dell’antica libertà comunale. Un ricco calendario di eventi collaterali animerà il borgo: tra questi, la mostra “86 volte… Maggiolata” al Teatro Rosini, il Mercatino degli Hobbisti ai Giardini pubblici e lo stand gastronomico con piatti tipici come i pici fatti a mano e la carne chianina.

«La Maggiolata è la nostra festa identitaria, un evento che coinvolge tutta la comunità – dichiara la Sindaca Roberta Casini –. Il tema di quest’anno ci porterà idealmente verso l’Oriente, tra miti, racconti e suggestioni che i nostri rioni interpreteranno con il consueto spirito di creatività e condivisione.

Un grazie speciale ai volontari, al comitato organizzatore e a tutti coloro che rendono possibile questo evento ogni anno». La Maggiolata Lucignanese si conferma un appuntamento imperdibile per chi ama la tradizione popolare, la creatività artigiana e la bellezza senza tempo della Toscana più autentica.