Chimera, quella parte dell’opera mai ritrovata Bellerofonte è ancora nascosto sotto terra?

Pier Ludovico Rupi A Roma, ad ogni bancarella, con quattro soldi si compra la copia della lupa; a Firenze, del David; ad Atene, della Venere; al Cairo, della Sfinge e a Pisa della Torre; a Pechino, di Draghi colorati; a Città del Messico, vasetti Atzechi; a Parigi, riproduzioni della torre Eiffel; a Milano, il Duomo e a Venezia la gondola. La Chimera e i vasi corallini sono i paradigmi identificativi della storia della città. Nel 1960, ad Arezzo, in via Garibaldi, esisteva ancora un laboratorio di riproduzione dei vasi corallini etruschi, con bassorilievi, tra i quali quelli con le posizioni dell’amore, tutto sommato casti e facilmente commerciabili. Chiusa questa attività, non è stata ripresa da nessuno; ma sicuramente da qualche parte si trovano gli stampi, se le copie di questi vasi si possono oggi ammirare a Firenze in via dei Fossi, nella vetrina di una azienda di antiche riproduzioni, la stessa che realizzò le prime due Chimere di piazza Stazione. Ad Arezzo è mancato l’abbinamento tra questi simboli identificativi della storia della città e il commercio e il turismo, se un aretino vuol procurarsi la copia di un vaso corallino o della Chimera deve rivolgersi a Firenze. In passato Arezzo non ha attribuito...