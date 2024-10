Chiesa romanica di Pieve a Sietina. Oggi ultima domenica per visitarla

Oggi ultima domenica di visite guidate per la pieve romanica di Santa Maria Maddalena a Pieve a Sietina per questa stagione particolarmente positiva per il flusso di turisti in questo suggestivo luogo. Nel corso del 2024 sono state organizzate 24 visite guidate con 110 persone a volta per un totale di oltre 2640 visitatori. Tanti turisti affascinati da questo antico luogo di culto, ma anche molti casentinesi desiderosi di scoprire i segreti dell’antica pieve. Una pieve romanica che si trova nel territorio di Capolona, che ogni prima domenica del mese è stata aperta al pubblico, con un impegno preso in primavera, con gli assessori del Comune che lo hanno portato avanti per dar visibilità ad un sito che è inserito dal Fai tra "I luoghi del cuore". E domani ci saranno le ultime visite. La pieve di Santa Maria Maddalena sarà aperta dalle ore 9,30 alle 12,30. "Siamo veramente soddisfatti di questa iniziativa perché ha visto tantissime persone interessate - dichiara Daniele Pasqui assessore del Comune di Capolona che è stato sempre presente all’apertura della pieve - Dobbiamo innanzitutto ringraziare la chiesa, la parrocchia di Castelluccio, tramite don Franco che ci ha permesso di mettere in piedi questa iniziativa". Tanti i turisti, che hanno approfittato nel giorno della Fiera Antiquaria ad Arezzo di questa apertura, ma anche gruppi in gita provenienti dal nord Italia, che l’hanno inserita nel loro percorso come un luogo da scoprire, e semplici cittadini che non la conoscevano. Ora l’amministrazione comunale sta studiando tante altre iniziative per il 2025. "E’ nostra intenzione iniziare una serie di aperture della Pieve in collaborazione con le associazioni - spiega l’assessore Pasqui - Quindi non sarà solo l’Amministrazione Comunale che se ne farà carico, ma anche altre associazioni che si sono rese disponibili, come l’Auser, per esempio. Quindi noi ci auguriamo di poterla aprire non solo la prima domenica di ogni mese, ma anche altre domeniche. Questa apertura di Pieve a Sietina dovrebbe poi fare da traino all’apertura della Pieve del Santo, posta in questo piccolissimo borgo che vede una ristrutturazione legata alla pavimentazione. Ma non guardiamo solo alle Pievi perché il 2025 sarà anche l’anno delle Torri di Belfiore". L’apertura della Pieve di Santa Maria Maddalena domani sarà dalle ore 9.30 alle 12.30". So.Fa.