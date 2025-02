Chierico e Settembrini out. Ravasio è ancora in dubbio

Contro la Torres Bucchi rischia di dover fare ancora a meno di Mario Ravasio (nella foto), molto probabilmente di Chierico e sicuramente di Settembrini. La situazione che preoccupa di meno è quello che riguarda il centravanti ex Cittadella. Il calciatore ha accusato un lieve risentimento di basso grado al collaterale mediale del ginocchio destro. La situazione è in fase di risoluzione e si prevede il suo rientro in gruppo in tempi brevi. Una decisione su una sua eventuale convocazione per domenica verrà presa soltanto a fine settimana.

Luca Chierico, invece, è alle prese con un affaticamento muscolare al flessore del ginocchio. La condizione è in miglioramento e potrebbe riaggregarsi ai compagni a breve, ma la sensazione è che salterà la sfida contro i sardi. Tempistiche più lunghe si prevedono per Andrea Settembrini. Al capitano è stato riscontrato un processo sinovitico al ginocchio. Il calciatore sta seguendo le terapie e sono in corso ulteriori valutazioni cliniche.

Nel frattempo la squadra sta svolgendo gli allenamenti dividendosi tra lo stadio Comunale e Le Caselle a causa delle precarie condizioni del manto erboso del campo Conti di Rigutino. Una situazione che sta andando avanti ormai da una decina di giorni.