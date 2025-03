Cerimonia per la citttà liberata

Celebrato nella mattinata di mercoledì l’81esimo anniversario dell’insurrezione del 19 marzo 1944, giornata storica che segnò la liberazione di Sansepolcro dal giogo nazifascista durante la seconda guerra mondiale. Un momento di memoria collettiva e riflessione sui valori di pace, libertà e democrazia, nel ricordo di chi si batté per restituire alla comunità un futuro di speranza e giustizia.

Come da tradizione, l’amministrazione comunale e la sezione locale dell’Anpi hanno deposto una corona d’alloro nel monumento collocato appunto in via XIX Marzo, luogo simbolo dell’insurrezione. Alla cerimonia erano presenti sindaco e alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle associazioni partigiane, oltre ad autorità civili e militari, cittadini e al partigiano Gherardo Dindelli, 101 anni.

In quel 19 marzo, la popolazione si ribellò all’ordinanza della Guardia Nazionale Repubblicana, che imponeva il coprifuoco anticipato e quest’anno la ricorrenza è stata arricchita dalla proiezione del documentario "Unlock80. L’insurrezione di Sansepolcro", prima puntata di una serie realizzata da ttv.it e prodotta da Fondazione Progetto Valtiberina e Teatro di Anghiari. Il video è stato a disposizione degli interessati dalle 10 alle 18.30 nell’ufficio turistico comprensoriale di piazza Torre di Berta; il documentario ricostruisce gli eventi della giornata attraverso il racconto di Gherardo Dindelli.

Questo episodio verrà commemorato giovedì 27 marzo con la deposizione di una corona al Sacrario dei partigiani del cimitero di Sansepolcro alle 9.30, seguita da una cerimonia nel luogo dell’eccidio.