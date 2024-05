"Cerco funghi". Ma era nel bosco con l’hashish

MONTE SAN SAVINO

Ancora un arresto per droga in Valdichiana. Questa volta a finire in manette per mano dei carabinieri è stato un uomo residente a Monte San Savino. Lunedì sera militari della Stazione di Monte San Savino che fanno capo al comando della Compagnia di Cortona, hanno effettuato unl servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione dei reati legati proprio al traffico illecito delle sostanze stupefacenti. Proprio durante il giro sono sono arrivati in un’area rurale ed isolata del comune, dove hanno notato una autovettura parcheggiata sul bordo della carreggiata. Poco dopo, il proprietario e conducente dell’auto, si è palesato ai militari uscendo dal bosco circostante e riferendo loro che si trovava da quelle parti alla ricerca di funghi selvatici. Ma i carabinieri hanno voluto vederci più chiaro. L’uomo, infatti, nel corso delle operazioni di identificazione, ha mostrato un atteggiamento nervoso e irrequieto, che ha insospettito i militari che hanno così deciso di effettuare una perquisizione sul posto, sia sulla persona e che sulla sua autovettura.

Le operazioni hanno così permesso di rinvenire e porre sotto sequestro penale, un involucro in cellophane contenente 110 grammi circa di hashish. La sostanza è stata trovata nel corso della perquisizione personale nascosta all’interno della tasca sinistra dei pantaloni dell’uomo. Per il savinese sono così scattate le manette in flagranza di reato per reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti e successivamente l’uomo è stato rimesso in libertà.

La.Lu.