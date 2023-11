Cerca funghi e si perde. Ritrovato dopo ore

MONTEVARCHI

Si perde nei boschi, ma fortunatamente viene ritrovato dai Vigili del Fuoco e riesce a far ritorno a casa. È la disavventura a lieto fine che è capitata ad un 79enne valdarnese in una apparentemente tranquilla giornata autunnale. Nel pomeriggio di martedì l’uomo aveva deciso di andare in cerca di funghi. Una passione comune a tantissime persone, considerando inoltre che in questo periodo se ne trovano a bizzeffe nascosti dalla vegetazione nelle zone boschive. L’anziano ha deciso così di partire dalla propria abitazione prendendo la macchina e dopo averla parcheggiata in via Senio, nel quartiere del Pestello a Montevarchi, si è incamminato tra i boschi del vicino colle dei Cappuccini. Visto che adesso le giornate sono più corte rispetto all’estate e il buio cala molto presto, con tutta probabilità ha perso l’orientamento e non è più riuscito a trovare la via del ritorno. Non vedendolo tornare a casa, i familiari hanno dunque lanciato l’allarme. Sono stati allertati immediatamente i Vigili del Fuoco del comando di Arezzo, che hanno provveduto ad inviare sul posto gli uomini del distaccamento di Montevarchi. Per fortuna l’uomo aveva con sé il cellulare, grazie al quale si è messo in contatto con i pompieri, che sono riusciti a circoscrivere tempestivamente l’area d’intervento e a ritrovarlo attorno alle 21 dopo accurate ricerche.

Allertata anche la Misericordia montevarchina, ma alla fine non c’è stato bisogno dell’intervento dei sanitari. L’anziano era in buone condizioni di salute, solo un po’ bagnato per via della pioggia. Sono state comunque ore di apprensione per la famiglia del cercatore di funghi, che per molto tempo ha vagato senza meta tra i boschi dei Cappuccini rischiando di imbattersi in pericoli inaspettati.

F.T.