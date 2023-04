Cerca di rubare l’incasso Scoperto, si dà alla fuga Barista spinta contro il frigo

di Maria Rosa Di Termine

Cerca di rubare l’incasso di un bar, scoperto e affrontato dalla titolare la scaraventa contro un frigorifero e fugge. E’ accaduto domenica mattina a Montevarchi, ma grazie a un’indagine lampo dei Carabinieri il rapinatore è stato rintracciato e denunciato. Teatro dell’inquietante episodio un locale cittadino molto frequentato. Poco dopo l’orario di apertura un pregiudicato valdarnese di 28 anni è entrato nell’esercizio e non appena la barista si è allontanata per sistemare la merce in un espositore esterno si è diretto deciso verso il registratore di cassa e ha prelevato alcune centinaia di euro. Le sue mosse, però, non sono sfuggite alla donna che senza perdersi d’animo si è precitata all’interno del bar nel tentativo di opporsi al furto. Il contropiede ha scombinato i piani del malvivente che per tutta risposta ha mollato i contanti arraffati in fretta e per dribblare l’esercente l’ha spinta con violenza contro un frigo facendola cadere a terra e causandole lesioni per fortuna lievi, come hanno appurato in seguito i medici del pronto soccorso dell’ospedale della Gruccia. Logicamente impaurita, ma determinata a non darla vinta all’aggressore, la protagonista della disavventura è riuscita a dare immediatamente l’allarme e sul posto sono arrivate in pochi minuti due pattuglie dei militari della stazione montevarchina e dell’Aliquota Radiomobile, oltre agli uomini in borghese del Nucleo Operativo della Compagnia di San Giovanni. La task force ha avviato le indagini, ascoltato la vittima del raid e nelle ore successive visionato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, ottenendo frutti immediati, perché sono bastate poche ore per risalire al presunto responsabile di una vicenda che ha suscitato comprensibile preoccupazione visto che era avvenuta in pieno giorno e in un contesto pubblico.

Si è così innescata una caccia all’uomo per rintracciare il sospettato, che nel frattempo aveva fatto perdere le proprie tracce ma che alla fine è stato intercettato in una via del centro storico della città. Bloccato e perquisito, il ventottenne aveva addosso refurtiva di vario genere razziata nei giorni precedenti. In particolare tre carte bancomat, una dell’istituto di credito Intesa Sanpaolo, rubata il 12 aprile scorso nell’abitazione di una pensionata montevarchina di 75 anni, e altre due del Monte dei Paschi di Siena e di Poste Italiane che gli inquirenti ritengono di provenienza furtiva, oltre a un assegno di circa 500 euro intestato a un’azienda specializzata in prodotti da forno e sottratto il 15 aprile, come risulta dalla denuncia sporta dal titolare. Al termine degli accertamenti il valdarnese è stato deferito alla Procura della Repubblica di Arezzo per tentata rapina impropria e ricettazione.