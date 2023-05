Centro storico e piccoli borghi Investimento di oltre 3 milioni "Così le famiglie restano qui"

BIBBIENA

Attenzione verso i piccoli borghi, recuperati e valorizzati dal comune di Bibbiena in un’ottica di maggiore soddisfazione anche per i cittadini: dal centro storico fino alle più lontane frazioni di Partina, Serravalle e Marciano, ammonta a 3 milioni e 200 mila euro l’investimento fatto dal 2019 a oggi dall’amministrazione comunale. Un dato che viene commentato direttamente dal sindaco Filippo Vagnoli (nella foto).

"Quando si parla di felicità e soddisfazione dei cittadini parliamo anche di luoghi ritrovati, strappati alle incurie del tempo, piccoli borghi che consentono la permanenza di giovani e famiglie. Il nostro impegno è andato anche a rafforzare questi spazi di storia e tradizione. Parlo di Partina, Serravalle e Marciano per esempio dove l’impegno è stato massimo così come la soddisfazione di una ritrovata bellezza. Ma parlo anche del centro storico del capoluogo sul quale il nostro sforzo è e continuerà ad essere massimo".

Vagnoli ha inoltre elencato gli interventi realizzati, da Piazza Niccolini al giardino del palazzo comunale, fino a Piazza Tarlati e il Chiostro di San Lorenzo.

"Abbiamo restituito alla cittadinanza lo storico Palazzo Niccolini, sede del comune di Bibbiena, una perla unica, una antica residenza oggicasa di tutti – ha spiegato Vagnoli – inoltre abbiamo provveduto al reastauro del giardino del palazzo comunale, una bella vetrina per coloro che accedono al centro storico dalle scale mobili. E questo giardino sarà utilizzato dalla comunità per iniziative di varia natura, oltre che essere uno spazio creativo per il museo archeologico. Abbiamo fatto importanti interventi di riqualificazione di Piazza Tarlati e recuperato l’antico Chiostro di san Lorenzo del quale abbiamo già scoperto le potenzialità. Non ci siamo però fermati a Bibbiena come capoluogo ma abbiamo voluto intervenire anche nei piccoli centri storici dei nostri bellissimi borghi. Abbiamo recuperato la piazza simbolo di Serravalle, il centro storico di Marciano e adesso quello di Partina con il lastricato. Per Soci, oltre alla Piazza principale per cui abbiamo già pronto il progetto, recupereremo a breve gli antichi lavatoi".