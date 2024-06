Centro Nuoto Valdarno. Ancora un successo

Arezzo, 24 giugno 2024 – Ancora ottimi risultati per il Centro Nuoto Valdarno. Il giovanissimo Daniele Vasarri, classe 2014, è salito sul terzo gradino del podio della Federazione Italiana Nuoto conquistando un 3 posto alle finali regionali dei 100 metri rana, che si sono tenute lo scorso fine settimana a Livorno. La società valdarnese ha poi ottenuto altri ottimi piazzamenti con un 4 posto nei 40 do di Vasarri,4 posto di Ronca nei 59 fa, 5 posto per Conti nei 100 ra, 6 posto di Bersani nei 50 fa. Una buona chiusura di anno per la categoria esordienti B. "Questi mesi in chiusura di stagione sono stati complessi ha detto il coach di Daniele Vasarri Francesco Pino - Lui, come i suoi compagni, hanno dimostrato una crescita sportiva e caratteriale immensa. Sono anni di cambiamenti individuali per questa categoria fortemente influenzati dallo sviluppo a livello fisico e motorio che rendono sempre imprevedibile l'andamento. Una continua rimodulazione della programmazione e la costanza di Daniele hanno fatto sì che i risultati arrivassero ugualmente".