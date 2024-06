Centro di aggregazione. A Giovi 70mila euro per vari interventi

Arriva un nuovo investimento per i Centri di aggregazione sociale (nella foto il vice sindaco Tanti): è la volta di Giovi con 70mila euro per la nuova copertura e importanti miglioramenti strutturali. Ma non solo: arriva anche quest’anno un contributo per l’iniziativa ‘Art’s Day’ che nasce dall’impegno dei cittadini, in particolare giovani, e grazie anche ad una sinergia con le associazioni di Marcena che, in collaborazione con il Comune, valorizza – tramite arte e cultura – il borgo di Marcena.