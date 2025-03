Cento giorni alla maturità. Tutti al mare in Romagna: "I nostri sogni sulla sabbia"

Cento giorni alla maturità. 99 alla notte prima degli esami, quella interminabile e magica che va avanti al ritmo di Venditti. Per i maturandi il countdown è iniziato ieri. Chi tra i banchi di scuola e chi già in viaggio. Per esorcizzare l’emozione e fissare il momento in tanti sono partiti, come vuole la tradizione, verso le mete di mare. Dalla Versilia alla Romagna, dai due ai quattro giorni di viaggio. La maturità non sembra più così lontana. Li raggiungiamo per telefono. Ilaria Gallorini è a Riccione con la sua classe, una quinta dell’Itis Galilei, già da sabato. Questo è l’ultimo giorno di trasferta. "Su una classe di trenta siamo partiti in 22, tutti in macchina. Ci incontreremo con i nostri amici di altre classi". Come si passano i 100 giorni? "Oggi siamo andati in spiaggia, abbiamo giocato a beach volley e abbiamo scritto il famoso numero sulla spiaggia... quello che speriamo sia il nostro voto di maturità".

Ilaria ha scritto un bell’80 e l’ha guardato sparire cancellato da un’onda. Ma gli esami non sembrano fare così paura. "Noi dell’Itis avremo biologia in seconda prova. Siamo tranquilli, l’unica cosa che ci preoccupa un po’ è l’esame orale finale". Al dopo ci pensate già? "Abbiamo tutti un’idea, in molti hanno già prenotato il tolc di ingresso all’università. Anche io, quello per economia e management, ma c’è ancora tempo per pensarci".

Anche Niccolò Brocchi, da una quinta del classico, ha le idee ben chiare. Il test di ingresso a giurisprudenza è già prenotato, manca solo la scelta della destinazione. Nel frattempo, anche lui si gode con i suoi amici gli ultimi giorni di spensieratezza, "ché da qui in poi ci sarà da mettersi sotto!". La partenza per Riccione giusto ieri, subito dopo l’ultima campanella, e il viaggio per raggiungere la riviera romagnola in auto. "Abbiamo pensato a tutto da soli, anche se c’erano viaggi organizzati abbiamo preferito così. Siamo in 20, staremo in due appartamenti".

Il programma? "Un giro in spiaggia, la classica scritta sulla sabbia e poi una bella pizzata tutti insieme prima della serata a ballare. Il voto di maturità? Siamo scaramantici, non lo scriveremo, ma non siamo così preoccupati". La versione di latino in seconda prova non fa così paura, l’importante adesso sembra godersi gli ultimi giorni di spensieratezza. "Quella di oggi (ndr ieri), prima di partire, è stata la mattinata più lunga di sempre, la campanella sembrava non suonare mai". E invece...

Come per Ilaria e Nicolò, anche dagli altri licei le partenze sembrano essere tutte per la riviera romagnola. Alcuni in navetta, altri in macchina. Il grande ritrovo tra chi alloggia a Rimini e chi a Riccione è per la serata in una nota discoteca della riviera. Alcuni prevedono una lunga notte con poco, pochissimo sonno. "Chissà, magari vedremo l’alba in spiaggia".

La maturità non sembra poi così lontana, ma i ragazzi adesso sono tutti concentrati su un qui ed ora che non dimenticheranno facilmente. Tutti pronti alla centesima notte prima degli esami.