Cento autori al Santucce Festival. Friedman sarà all’incontro finale

Oltre 100 autori in gara, 10 edizioni, 5 chili di libri in palio. Sono solo alcuni dei numeri del Santucce Storm Festival, l’ormai noto e apprezzato concorso letterario della città, promosso dal Comune di Castiglion Fiorentino in collaborazione con l’ICEC – Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese. Il gran finale è alle porte. L’appuntamento è fissato per domenica alle ore 16 nella suggestiva cornice del Teatro comunale "Mario Spina" di Castiglion Fiorentino con due ospiti d’eccezione. Prima dell’annuncio delle due opere vincitrici, infatti, saranno ospiti del pomeriggio letterario Roberto Emanuelli e il noto giornalista statunitense Alan Friedman. In occasione dell’incontro conclusivo del premio letterario, Friedman presenterà, incalzato da Massimiliano Griner, il saggio: "La fine dell’impero americano. Guida al Nuovo Disordine Mondiale". Con uno stile veloce e appassionante, Friedman narra l’ascesa del dominio americano dalla nascita al suo fallimento. Emanuelli, scrittore romano, illustrerà, invece, il suo libro on "Ora amati" e "Donne che si amano. Pensieri di donne in rinascita". Attraverso gli occhi delle protagoniste, Emanuelli narra con sensibilità e delicatezza storie di sofferenza, di resilienza e di rinascita, percorsi tortuosi ma indispensabili per poter tornare a vivere, a rispettarsi e ad amarsi. Al termine saranno poi annunciate le due opre finaliste del concorso che quest’anno traguarda le 10 edizioni: un romanzo e un racconto breve. "Torna la finale del Santucce Storm Festival che, nonostante i 10 anni trascorsi, si presenta in tutta la sua vitalità con l’appuntamento di domenica che sicuramente regalerà una bella pagina di cultura a Castiglion Fiorentino sia per la presenza di due grandi ospiti che per gli oltre 300 libri che sono stati presentati in questi 10 anni di attività" conferma l’assessore alla cultura, Massimiliano Lachi. I due vincitori si aggiudicheranno 5 chili di libri ciascuno, mentre una copia di ogni lavoro sarà depositata presso la Biblioteca Comunale di Castiglion Fiorentino, dove è stato creato un apposito fondo. Quest’anno sono stati oltre 100 autori gli autori, provenienti da tutta Italia, che hanno inviato i loro scritti. Un grado di partecipazione altissimo che ha chiamato la giuria ad un lavoro particolarmente duro per designare la rosa dei 25 finalisti.

Laura Lucente