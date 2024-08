Cena in piazza sotto le stelle. Tra i fornelli anche chef stellati

Torna un appuntamento immancabile nella notte di san Lorenzo. A Lucignano è di scena la cena in piazza sotto le stelle. Si tratta della sua settima edizione. Sarà ancora piazza del Tribunale ad ospitare l’iniziativa organizzata da Vittorio Camorri di Terretrusche Events con il supporto e la collaborazione dell’amministrazione comunale lucignanese. "Chi Ama Cucina" è il tema di questa edizione. Sabato l’alta cucina italiana e gli appassionati di cucina e di alta gastronomia, si ritroveranno in piazza per deliziare i convenuti con una cena sotto le stelle, offrendo prelibatezze che esalteranno i sensi. Piatti raffinati, preparati con cura e passione dai rinomati chef partecipanti all’evento "Riconfermiamo uno degli eventi clou della nostra estate – conferma con soddisfazione il sindaco Roberta Casini - ai vertici della qualità per quanto riguarda le eccellenze enogastronomiche. Si tratta di una proposta di livello assoluto, impreziosita dai valori dell’inclusione, che pone ancora una volta Lucignano, uno dei Borghi più belli d’Italia, al centro dell’attenzione di visitatori, turisti e amanti del buon vivere toscano". L’evento vede la partecipazione di Vetrina Toscana: il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana. Lo stand regionale ospiterà i ragazzi della Conserveria. (informazioni e prenotazioni: Terretrusche Events 0575606887). Il fascino, la bellezza dei luoghi, l’autenticità dei vicoli dell’Italia dei piccoli borghi, il calore e l’accoglienza degli abitanti, i sapori e i colori dei piatti proposti, faranno da scenario alla Cena in Piazza, dove, ci ritroveremo insieme in piazza per cenare sotto le stelle di San Lorenzo", spiega Vittorio Camorri . "Dopo anni di organizzazione di eventi per la valorizzazione delle eccellenze del territorio coinvolgendo l’alta cucina italiana – spiega Vittorio Camorri - ho voluto coinvolgere tutti coloro che amano cucinare, dagli appassionati, alle associazioni, ai volontari, a chi fa cucina inclusiva. Ci ritroveremo tutti come una volta per vivere un’esperienza indimenticabile, dove l’amore per la cucina si fonde con la bellezza del luogo, con la magia della musica. Cucinerà in Piazza con noi il già direttore della Guida Michelin Fausto Arrighi con la food blogger Annamaria Farina, fedeli amici degli eventi di Terretrusche".