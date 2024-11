Celebrazioni per S.Francesco. Interventi da mezzo milione

Mezzo milione di euro per la riqualificazione delle infrastrutture abitualmente sfruttate da cittadini, turisti e pellegrini per raggiungere le principali mete religiose e i luoghi di Cortona dedicati a san Francesco. Ad annunciare i lavori ci pensa il sindaco Luciano Meoni che ha anche delega ai lavori pubblici. Interventi che fanno parte del progetto "Cortona città francescana", il piano di iniziative che coinvolgono il territorio in vista delle celebrazioni dedicate al Santo Patrono d’Italia del 2026 Andiamo nello specifico. Il piano di investimenti riguarda il rifacimento del manto della strada comunale dei Cappuccini, quella che conduce all’Eremo francescano de Le Celle. L’intervento del Comune si aggira sui 250mila euro per la nuova pavimentazione stradale. Qui pochi mesi fa è stato inaugurato il nuovo ponte sul fosso Le Balze. Il suggestivo luogo di ritiro spirituale è uno dei posti più visitati dai turisti e dagli escursionisti che scelgono Cortona, ma da anni la strada che lo collega alla Sp34 presentava un senso unico alternato proprio all’altezza del ponte sul fosso Le Balze. A seguito dell’aggravarsi delle condizioni del ponte l’amministrazione comunale ha chiesto ed ottenuto un contributo regionale per il miglioramento delle vie di collegamento. Il finanziamento regionale è stato di circa 190mila euro a cui si è aggiunto uno stanziamento di oltre 20mila euro di risorse comunali. L’Eremo Le Celle di Cortona è una delle meta indiscusse del turismo cortonese. Tra i primi insediamenti francescani scelti e voluti da Francesco d’Assisi, è un luogo di immensa spiritualità, scelto da migliaia di turisti ogni anno. Dall’Eremo delle Celle a Santa Margherita dove ad essere riqualificato sarà il piazzale antistante la basilica. Si tratta di un’operazione alla quale si giunge dopo un processo di acquisizione e presa in carico da parte dell’Amministrazione comunale delle particelle di proprietà di enti privati che finora non consentivano un intervento strutturale.

Il progetto riguarda il rifacimento della pavimentazione del piazzale e la messa in sicurezza della balaustra, per un ammontare rispettivamente di 150mila euro per il primo lavoro e di circa 120mila per il secondo. Il via la cantiere è previsto nel 2025, presumibilmente nei primi mesi del nuovo anno. "Guardiamo al 2026 quando culmineranno le celebrazioni dedicate a San Francesco - conferma il sindaco Luciano Meoni - vogliamo far trovare i nostri luoghi sacri in ordine e ne vogliamo migliorare l’accessibilità. Senza dubbio Cortona vanta un patrimonio culturale molto importante e in questo contesto, oltre alle Celle, la chiesa di San Francesco, Santa Margherita e i vari monasteri saranno luoghi che valorizzeremo attraverso il progetto Cortona città francescana. Mentre prosegue l’aspetto più strettamente culturale, annunciamo anche un impegno del Comune per la riqualificazione delle vie d’accesso a questi ambienti dal profondo significato religioso".