C’è "Vinicoli" due giorni di brindisi

ANGHIARI

"Vinicoli", ovvero vini nei vicoli, tanto che la sillaba "ni" compare di traverso nel logo dell’ennesimo evento che animerà il centro storico di Anghiari venerdì 8 e sabato 9 dicembre prossimi, grazie all’ennesima dimostrazione di collaborazione fra amministrazione, esercenti e associazioni di categoria. Ottimi vini ed eccellenze gastronomiche per il palato, passeggiando nel cuore di Anghiari, in uno dei Borghi più belli d’Italia e d’Europa, attraverso un itinerario in cui i consumatori avranno la possibilità di incontrare i professionisti del settore per vivere al meglio l’esperienza. Una sinfonia di sapori e di tradizioni, con tante iniziative collegate, all’insegna della qualità che caratterizzerà un percorso fatto di scorci e di degustazioni. "Vinicoli" presenterà infatti una selezione di cantine nazionali e internazionali. I partecipanti potranno degustare una vasta gamma di vini pregiati, abbinati a piatti tipici che daranno vita ad un connubio magico, in un ambiente accogliente e scoprendo nei vicoli più belli di Anghiari le caratteristiche dei sapori più raffinati. Questo evento non sarà solamente una celebrazione del vino, ma anche un’opportunità per riscoprire e apprezzare la ricchezza culturale e gastronomica del centro Italia. Nel sito www.vinicoli.it gli interessati potranno iscriversi e trovare tutte le informazioni necessarie per partecipare ai percorsi degustativi. "L’eleganza di Anghiari si sposa al meglio con la qualità dei vini e dei prodotti che caratterizzeranno l’evento" ha dichiarato Timoteo Boncompagni, ideatore di "Vinicoli" assieme a Fabrizio Boncompagni.