C’è il Mercato delle Pulci. Alternativa Saione del Libro

Dopo il successo di partecipazione delle prime due edizioni, torna domani dalle 9 alle 19, ad Arezzo, "Saione Mob". La giornata di festa e aggregazione che trasmorfa un intero quartiere della città in un laboratorio di innovazione sociale, tra iniziative culturali e artistiche, didattiche, sportive e shopping. L’iniziativa – che si snoderà tra via Vittorio Veneto, via Rismondo, via Guelfa, via Trasimeno, Piazza Zucchi e Piazza Saione - è promossa da Oxfam Italia e Confesercenti, con il patrocinio di Comune di Arezzo e Fondazione "Arezzo Comunità", in collaborazione con Confcommercio, Istituti Comprensivi 4 Novembre e Severi, i commercianti e le tante associazioni di volontariato, culturali del quartiere.

Tante le iniziative rivolte a giovani e famiglie in programma per tutta la giornata. A partire dal Mercatino delle Pulci che porterà oltre 200 banchi in tutto il quartiere, e al mercato di beneficenza organizzato dall’associazione Il Velocipede e centro socializzazione Cla, in piazza Zucchi. Inoltre per tutta la giornata resteranno aperti i negozi. Tante anche le iniziative culturali, didattiche e ludiche. Alla 4 Novembre, sono in programma: un contest di disegno rivolto ai ragazzi under 15; alle 11 e alle 16, il coinvolgente spettacolo Gustavo La Vita, performance di circo contemporaneo messa in scena da Andrea Farnetani, a cura dell’associazione Sosta Palmizi nell’ambito di La danza che muove è primavera; le attività sportive curate da Csi presso il campo della scuola; le letture ad alta voce per ragazzi, a cura di Laav e Biblioteca Polezzi; l’iniziativa di arte partecipata, che prevede la costruzione dell’Albero della Pace; il teatro itinerante, a cura di Samuele Boncompagni e Officine della Cultura; la restituzione dei laboratori realizzati con la scuola con il progetto Comunitalenti; la mostra dei lavori artistici realizzati dagli studenti della scuola Vasari e dell’Istituto Comprensivo Margaritone. Al Pionta un pomeriggio per i più piccoli con I giochi dal Mondo, ideati e curati dai bambini del Consiglio di Saione con Legambiente e Abc Social Inclusion. In piazzetta Rismondo, spazio al FuoriSaione...piazza la coltura!, che porterà in mostra la ricchezza e la vitalità della cultura indipendente del territorio: la seconda edizione del Saione del libro, (a cura di Michele Borgogni e Spaghetti Weird) con stand di scrittori emergenti; la mostra delle riviste WeAre e The Aretiner; i lanci dei festival estivi giovanili The Psicho Hill Fest al Pionta e Urto Festival a Villa Severi. The Sound of Zion - collettivo di musica, writers e cultura urbana del quartiere realizzerà un graffito