C’è il Maggio Castiglionese. L’ultimo weekend di festa con mercatini e auto d’epoca

Ci si avvicina al giro di boa del Maggio Castiglionese, il mese di eventi sotto la torre del Cassero che anche quest’anno sta per chiudere i battenti per lasciare spazio alla stagione paliesca a Castiglion Fiorentino. ormai manca pochissimo, meno di un mese alla corsa a Piazzale Garibaldi che ha visto già un’importante anticipazione alla gara musici e sbandieratori di settimana scorsa che ha visto il trionfo del Rione Cassero. Rione Cassero che sarà protagonista di questo fine settimana con la festa medievale bianco azzurra nel piazzale del Cassero che ha preso il via proprio ieri sera e che andrà avanti fino al 2 giugno quando ci saranno i tradizionali fuochi d’artificio quelli che per i castiglionesi segnano l’avvio dell’estate. Artisti di strada, buon cibo, mercatini, musica e tanto altro saranno i protagonisti per tutti coloro che faranno fare un salto indietro nel tempo. Tra le altre iniziative in programma c’è il concorso di poesia Patrizia Buracchi alla Chiesa Sant’Angelo al Cassero che è fissato in calendario proprio per oggi così come la collaterale Stacca e Leggi, Poesia in Piazza che vedrà il Piazzale del municipio un autentico laboratorio della scrittura in versi. Sempre stasera altro spazio al medioevo, stavolta con i colori del Terziere di Porta Fiorentina: i verdearancio portano nel Chiostro di San Francesco il Banchetto Medievale, un’altra chicca del fine settimana dove ci si potrà sedere a cena in un’atmosfera d’altri tempi.

C’è poi domani il raduno provinciale delle auto e moro storiche della città di Arezzo, al Parco Presentini, noto ai castiglionesi come "I pini". E poi per la giornata nazionale dell’associazione delle dimore storiche italiane ci sarà la possibilità di fare una visita guidata al Castello di Montecchio, anche nei suoi angoli più nascosti. E poi fino alla fine del mese continua Arte e Vino la mostra delle opere d’arte di Gabriele Leonardi alla Cantina Gabriele Mazzeschi così come la mostra sulle campagne elettorali italiane allestite nell’atrio di Palazzo Comunale e nella Bottega Medievale. Si chiama "Propaganda! L’Italia dal Ventennio alla Repubblica e mette in fila i manifesti utilizzati nel fascismo e nelle elezioni del ‘46 e del ‘48. E poi come detto, spazio al Palio: comincia il conto alla rovescia scandito dal torneo di calcetto ma anche da quelle che saranno le settimane di festa pre palio che accompagneranno il countdown alla corsa della terza domenica di giugno.