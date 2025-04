Cavriglia. Boom di turisti

Arezzo, 30 aprile 2025 – Cavriglia si conferma protagonista del turismo in Valdarno: con 134.397 presenze registrate nel 2024, il comune si posiziona al primo posto nel comprensorio e al terzo nella classifica provinciale di Arezzo. Un traguardo definito significativo, che segna una crescita decisa rispetto al 2019, anno in cui le presenze turistiche erano 76.775. Un trend in forte ascesa che, come ha ricordato l'amministrazione comunale, non è il risultato di dinamiche occasionali, ma il frutto di una strategia di lungo periodo portata avanti dall'esecutivo in questi anni. Al centro, un progetto ambizioso di trasformazione territoriale, che ha puntato sulla valorizzazione delle risorse locali, su una diversificazione dell’offerta turistica e sull’attrattività verso investimenti privati nel settore dell’accoglienza. Il sindaco Sanno e gli assessori hanno sottolineato come negli ultimi anni, numerosi imprenditori, sia del territorio che provenienti da altre realtà italiane, abbiano scelto Cavriglia per nuovi progetti nel turismo.

Esemplari i casi del Borgo di Fontebussi, tornato a nuova vita grazie all’acquisizione da parte del gruppo Chapter Hotels Italia, e di Poggio al Vento, storica sede Enel oggi trasformata in struttura ricettiva da un imprenditore locale. A questi si aggiunge il successo continuo del Glamping Piano Orlando, scelto ogni anno da visitatori di molteplici nazionalità.

Tre i pilastri dell’offerta turistica cavrigliese: arte, natura e sport, in perfetta sintonia con il crescente interesse verso un turismo esperienziale e sostenibile. In ambito artistico, un ruolo di primo piano è ricoperto dai Simposi Internazionali di Scultura Monumentale, che hanno trasformato luoghi simbolici del territorio in parchi d’arte a cielo aperto. Sul fronte ambientale e paesaggistico, si inserisce il progetto “Trasformazione di una terra”, orientato alla valorizzazione green del territorio.

L’amministrazione ha inoltre spiegato di aver investito con decisione nelle infrastrutture sportive: tra le principali realizzazioni, le piste ciclabili, il centro polivalente di Bellosguardo e il campo da golf. "Cavriglia si afferma così come un comune “a misura d’uomo”, sempre più orientato a diventare punto di riferimento in Valdarno per chi è alla ricerca di un’esperienza turistica autentica, lenta e salutare."