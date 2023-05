"Cavalli in città" La carovana stamani fa tappa al Prato

Si svolge oggi Cavalli in città, la manifestazione per cittadini, bambini e visitatori che parte alle 8 con il raduno a Il Chiodo Fisso a San Firenze, alle 9 raduno a Villa Severi e partenza per la passeggiata a cavallo che alle 11 prevede un aperitivo al Prato, a mezzogiorno il rentro a Villa Severi e alle 13 al centro ippico di San Firenze. In contemporanea la camminata: ritrovo alle 8,45 e visita alle sedi dei quartieri della Giostra partenza alle 9 dal parcheggio della scale mobili. Info: 3381635995.