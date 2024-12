Catalini, Gorrasi e Matteo Picardi al Malpighi Hub

Per la chiusura dell’anno, lo staff di Malpighi Hub ha in programma un evento speciale. Stasera alle 21 l’ultimo appuntamento del 2024, sarà infatti una sorta di sintesi delle esperienze che hanno fatto del centro un fiore all’occhiello dell’intrattenimento aretino; da una parte la musica di qualità, dall’altra la sagace ironia dei comici e dello staff tutto. Il cuore pulsante dell’evento sarà costituito dal trio di mattatori Lorenzo Catalini, Pasquale Gorrasi e Matteo Picardi, già noti al pubblico di Malpighi Hub dalle scorse edizioni di 329 Malpighi Stand-Up. Il gruppo tutto toscano presenterà i suoi sketch più irriverenti in una simbiosi nutrita ormai da vari anni di amicizia e collaborazione artistica. Un’altra vecchia conoscenza del team di Arezzo che Spacca colorerà la serata con incursioni musicali dal sound acustico. L’artista aretino Frambo, reduce di due fortunati EP e dell’album Musica usa e getta, scritto a quattro mani con Scicchi, è pronto a proporre le sue sonorità Pop e Urban con cui ha efficacemente descritto il sensibile e doloroso contatto con la realtà dopo i vent’anni. A fare da collante a questa serata di intrecci e pasticci ci saranno i due iper-presentatori Gabriele Liberatori e Tommaso Caperdoni i quali, già veterani della conduzione dei capodanni aretini firmati Arezzo che Spacca Ingresso a offerta libera.